Nintendo pubblica tre nuovi spot TV giapponesi di ARMS

ha pubblicato su YouTube tre nuovi spot di, picchiaduro per Switch in uscita il 16 giugno. I video si concentrano sul roster e sulle principali abilità dei personaggi.

Nello specifico, gli spot permettono di dare uno sguardo alle caratteristiche di Springman, Ninjara, Master Mummy e Helix (noto come DNA Man in Giappone). ARMS sarà disponibile in Europa dal 16 giugno, in esclusiva su Nintendo Switch, recentemente Nintendo ha offerto la possibilità di provare il gioco grazie al Global Testpunch, open beta realizzata per testare la stabilità dei server e dell'infrastruttura online. Famitsu ha premiato ARMS con un voto di 33/40, la prima recensione è positiva, restiamo in attesa di ulteriori pareri da parte delle principali testate internazionali.