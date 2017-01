Nintendo pubblica una nuova immagine di The Legend of Zelda Breath of the Wild

ha pubblicato oggi una nuova immagine di: lo screenshot in questione mostra Link in volo su una lussureggiante e rigogliosa ambientazione di montagna. Potete vedere l'immagine in calce alla notizia.

The Legend of Zelda Breath of the Wild dovrebbe essere presente all'evento organizzato da Nintendo per il reveal di Switch, in programma il 13 gennaio alle 05:00, ora italiana. Eiji Aonuma è stato recentemente avvistato a New York insieme a un cameraman, probabilmente intento a registrare materiale video per lo show di domani. Il gioco è ancora privo di una data di uscita, tra poco meno di 24 ore probabilmente ne sapremo di più...