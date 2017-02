Nintendo ha pubblicato due nuovi trailer aggiornati dedicati a Switch

Memore degli errori commessi con Wii U, Nintendo si sta preparando al lancio di Switch con una massiccia campagna marketing, soprattutto negli Stati Uniti, dove è stato addirittura trasmesso uno spot per la console durante il Super Bowl 2017, evento sportivo con il maggior numero di telespettatori in America.

Sui televisori del Nuovo Mondo sono inoltre iniziate a circolare nuove pubblicità per l’ibrida della casa di Kyoto, che utilizzano sia immagini già viste che alcune sequenze inedite. Grazie alla pubblicazione su YouTube possiamo assistere a questi nuovi spot incentrati sul multiplayer locale offerto da Mario Kart 8 Deluxe, 1–2-Switch e Just Dance 2017. In altre notizie, un recente leak portato alla luce da NeoGAF potrebbe aver svelato le specifiche hardware della nuova console Nintendo.

Switch sarà disponibile a partire dal 3 marzo al prezzo di 329,00€.