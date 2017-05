ha registrato il 24 maggio scorso il marchionegli Stati Uniti: il brevetto copre varie categorie, tra cui quelle relative ai parchi di divertimento, alberghi, sale giochi arcade e persino all'organizzazione di gare di go-kart.

Super Nintendo World potrebbe dunque essere il nome di una delle attrazioni del parco di divertimenti che la casa di Kyoto sta realizzando in collaborazione con Universal Parks & Resorts, destinati ad aprire presso gli Universal Studios Japan, Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood. La prima area tematica targata Nintendo dovrebbe aprire in Giappone nel 2020 per poi arrivare anche in Occidente negli anni successivi.