Nintendo registra una serie di nuovi trademark per le suo console classiche

Come riportato dal sito internet Japanese Nintendo, laavrebbe recentemente registrato alcuni trademark dedicati alle sue console classiche. Tra questi figurano le icone dei controller, il logo di, un'icona a forma della nuova ibrida e il layout dei tasti del controller

Secondo quanto dichiarato dalla fonte, i suddetti marchi sarebbero stati registrati per sistemi home console in Giappone. In aggiunta, è stato registrato il d-pad del Super Famicom per la vendita di merchandising. Al momento non vi sono ulteriori dettagli. Parlando di nostalgia, il nuovo gioiellino retro-gaming della grande N, lo SNES Mini, sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2017, e conterrà 21 classici dell'era 16 bit più l'inedito Star Fox 2.