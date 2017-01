Nintendo alimenta le speranze sul futuro di Metroid, Mother e delle IP chiave

Durante un'intervista rilasciata a Gamespot , il presidente diha commentato l'assenza diall'evento di presentazione del 13 Gennaio, lanciando un messaggio incoraggiante ai fan di queste due IP.

"Oh, in mattinata ho ricevuto qualche domanda su Mother 3, ma forse potreste chiedermi anche di Metroid. Come portavoce di Nintendo sono fiero di ricordare che abbiamo a cuore le aspettative e i desideri dei nostri fan, perché li ascoltiamo sempre e sappiamo cosa vogliono.

Al momento non ho nessun annuncio da fare, ma siamo cosapevoli che i giocatori hanno molte aspettative sul futuro di alcune nostre IP chiave. Posso chiedervi soltanto di aspettare un pò di tempo e di vedere cosa succederà nel corso dell'anno.", dice il presidente di Nintendo of America. Secondo voi a quali IP si stava riferendo Reggie Fils-Aime?