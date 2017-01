Nintendo ribadisce l'arrivo di Pikmin su 3DS nel 2017

Durante l’evento Nintendo Direct svoltosi lo scorso settembre, la casa di Kyoto aveva annunciato a sorpresa l’arrivo di Pikmin sulle console della famiglia Nintendo 3DS. Da allora non è stata divulgata nessuna nuova notizia sul titolo in sviluppo, ma la grande N, oggi, ha voluto ribadirne l’arrivo nel corso di quest’anno.

In questa nuova avventura side-scrolling pensata per le portatili Nintendo, i giocatori vestiranno i panni del capitano Olimar. Diversamente dagli altri capitoli della serie, il gioco non prevederà una componente d’esplorazione libera, ma sfrutterà il touch screen della console per posizionare i Pikmin.

Nonostante l’ulteriore conferma per il 2017, non è ancora stato stabilito un giorno preciso. Continuate a segurci per conoscere la data d’uscita di Pikmin per Nintendo 3DS.