Nintendo richiamata dal PETA per il minigame della mungitura di 1-2-Switch

è finita nel mirino del, l'associazione internazionale a salvaguardia dei diritti degli animali. A quanto pare non è stato gradito il gioco della mungitura presente in, che a detta dell'organizzazione sottovaluta la sofferenza a cui vengono sottoposti gli animali coinvolti.

No, non si tratta di un Pesce d'aprile: come potete vedere nell'immagine riportata in basso, il Presidente del PETA ha inviato una lettera a Nintendo in cui viene contestato il minigame della mungitura presente in 1-2-Switch, gioco che a detta dell'associazione sottovaluta i maltrattamenti a cui vengono sottoposti gli animali da latte durante questo processo. La lettera è stata pubblicata anche nella pagina Facebook del PETA. Cosa ne pensate di questa controversa segnalazione?

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.