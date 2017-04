Nintendo rifiutò il remake 3DS dell'originale Star Fox per SNES

Durante una discussione suha raccontato cheha ricevuto la proposta di un remake perdell'originaleuscito su. La casa di Kyoto, tuttavia, non si dimostrò particolarmente interessata al progetto, decidendo alla fine di rifiutarne la realizzazione.

Stando alle parole di Dylan Cuthbert, che ricordiamo essere stato un elemento chiave per lo sviluppo dell'originale Star Fox (ha curato la tecnologia dietro la grafica 3D, abbastanza notevole per l'epoca), Q-Games ha lavorato a un prototipo del remake per 3DS, con l'idea di presentarlo a Nintendo, ma purtroppo la compagnia giapponese non si è dimostrata interessata al progetto. Al contrario, un remake per Star Fox 64 ha fatto la sua comparsa su Nintendo 3DS nel 2011.

Vi sarebbe piaciuto un remake per 3DS dell'originale Star Fox uscito su SNES?