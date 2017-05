A inizio gennaio,aveva fatto richiesta per rinnovare i diritti del marchio, richiesta approvata ufficialmente il 9 maggio scorso. La casa di Kyoto può ora nuovamente sfruttare il trademark in questione senza incorrere in problemi legali e burocratici.

Non è chiaro se Nintendo sia interessata semplicemente a mantenere il possesso del nome o se ci siano effettivamente dei piani per un sequel di Eternal Darkness Sanity's Requiem, titolo sviluppato da Silicon Knights e uscito nel 2002 su GameCube. Che la compagnia abbia in cantiere un nuovo episodio della serie, un reboot o magari un remastered? Per il momento, tutto tace da parte di Nintendo.