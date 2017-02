Nintendo rinnova i marchi Eternal Darkness ed Excite Truck

ha rinnovato nei giorni scorsi i marchiedpresso l'ufficio brevetti americano (United States Patent and Trademark Office), al tempo stesso però segnaliamo un problema sorto con la registrazione del nome

L'USPTO ha congelato le pratiche relative al brevetto di Super Mario Odyssey poichè registrato a breve distanza da quello di Super Mario Run, un problema legato alle procedure burocratiche del sistema di registrazione dei marchi che dovrebbe essere risolto entro breve e che non causerà alcun ritardo nella produzione del gioco.

Nintendo ha poi registrato anche i marchi ARMS e Snipperclips negli Stati Uniti. Ribadiamo, in ogni caso, come il rinnovo dei diritti sui marchi citati non testimoni di fatto l'esistenza di nuovi episodi di Excite Truck ed Eternal Darkness.