Nintendo sarà presente al Let's Play Festival di Roma

sarà presente alla prima edizione diche si svolgerà a Roma dal 15 al 19 marzo. Nintendo offrirà ai visitatori della manifestazione tanto divertimento esclusivo e la possibilità di provarecon un assaggio della sua line up, oltre a una serie di titoli per 3DS.

Nintendo Switch è la nuova e innovativa console Nintendo lanciata il 3 marzo 2017. Switch è la console da casa portatile che, non solo si connette al televisore, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici. Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da console domestica completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino.

I giochi per Nintendo Switch presenti a Let’s Play Festival:

The Legend of Zelda Breath of the Wild: preparati per l’avventura di The Legend of Zelda più grande di sempre. Pur rimanendo fedele alle origini di questa serie leggendaria, questo titolo introduce un mondo open-world e tantissime innovazioni. Esplora una mappa di gioco enorme e scopri più di 100 sacrari delle prove, oltre a una grande varietà di armi, vestiti ed equipaggiamento.

1-2-Switch: questo è il primo gioco Nintendo in cui i giocatori si sfidano in spassose attività guardandosi negli occhi invece di fissare lo schermo del televisore. Da duelli in stile Far West a minigiochi in cui bisogna copiare i passi di danza dell’avversario, 1-2-Switch sfrutta in modo creativo le tante funzioni di Nintendo Switch per rendere più vivaci le feste, dovunque e in ogni momento.

ARMS: basato su uno sport di combattimento multiplayer unico che ti permette di sferrare colpi usando braccia estensibili, questo gioco include elementi della boxe e degli sparatutto, oltre a un cast di personaggi nuovissimi. Dopo aver personalizzato un lottatore scegliendo tra una varietà di braccia, il giocatore impugna un Joy-Con per mano e sferra pugni con la destra e la sinistra. I personaggi possono saltare e scattare, e i giocatori possono far curvare i loro colpi ruotando i polsi.

Mario Kart 8 Deluxe: Con Nintendo Switch, i fan potranno godersi la versione definitiva di Mario Kart 8 dove e quando vogliono, persino giocando in 8 in multiplayer locale. Tutti i tuoi personaggi e circuiti preferiti della versione per Wii U fanno il loro ritorno, insieme a tutti i contenuti scaricabili

Snipperclips Diamoci un taglio: In questo nuovo tipo di puzzle game d’azione, i giocatori comunicano, cooperano e usano la loro immaginazione per risolvere rompicapi semplici e altri più complessi, ritagliando dei personaggi di carta per far loro assumere sembianze diverse.

Oltre alla grande novità di Nintendo Switch, saranno presenti anche una serie di titoli per Nintendo 3DS tra cui Mario Sports Superstars, un’anteprima di Yokai Watch 2 Spiritossi e Polpanime, in arrivo il 7 aprile, Super Mario Maker 3DS e Pokémon Sole e Luna.