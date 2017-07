Nintendo si prepara a interrompere il supporto a Miiverse?

Nonostantenon sia attivo su Switch, la piattaforma è ancora supportata su Wii U e 3DS, anche se con ogni probabilitàsi prepara a chiudere l'infrastruttura. E' quanto emerge da una sessione di datamining effettuata sull'ultimo aggiornamento software di Wii U.

Nelle scorse ore la casa di Kyoto ha pubblicato il firmware 5.5.2 per la sua "vecchia" home console, il quale dovrebbe risolvere un exploit del browser che permetteva di utilizzare software pirata. Esaminando il codice sorgente però, il modder e insider Shiny Quagsire ha scoperto una dicitura che non sembra lasciare spazio a molti dubbi: "The Miiverse service has ended. Miiverse and any software features that make use of Miiverse are now unavailable."

Al momento, Nintendo non ha annunciato nulla riguardo la chiusura di Miiverse, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.