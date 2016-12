Nintendo chiede e ottiene la rimozione dell'homebrew 3DS FreeShop

è un software homebrew per Nintendo 3DS che permette di gestire la propria libreria software digitale permettendo di riscaricare facilmente i contenuti già acquistati, tramite un piccolo exploit però l'app permette di scaricare dal Nintendo eShop anche giochi non regolarmente acquistati.

Comprensibilmente, Nintendo ha subito inviato una lettera legale all'autore, chiedendo di interrompere immediatamente lo sviluppo e la distribuzione di FreeShop: The Cruel, da parte sia, ha risposto che il suo programma non è assolutamente illegale e che non può essere responsabile per l'utilizzo improprio dell'applicazione da parte degli utenti. Al momento, in ogni caso, il software non è più disponibile a causa di un reclamo per violazione di copyright di nomi e marchi di proprietà di Nintendo.