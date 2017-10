Nintendo si sta rivelando meno restia all'uscita di titoli maturi su Switch

Come cambiano i tempi! Nel tentativo di restare al passo con PlayStation 4 e Xbox One, e dopo aver ottenuto la fiducia dei publisher terze parti,si sta approcciando in maniera completamente diversa nei confronti dei titoli con contenuti maturi per

Se n'è accorto anche il Wall Street Journal, che in un recente report ha parlato dell'argomento. Che siano contenuti sessuali, o scene d'azione molto violente, Nintendo ora si sta dimostrando di più larghe vedute. Non a caso nei prossimi mesi arriveranno due giochi estremamente violenti, come Wolfenstein II: The New Colossus e DOOM, che sono anche stati presentati durante un Direct, trasmissione centrale all'interno della strategia di marketing di Nintendo.

Attenzione, con questo non stiamo dicendo che Nintendo è nuova a questo tipo di tematiche. In passato sono arrivati sulle console della casa di Kyoto titoli come Resident Evil, No More Heroes e Senran Kagura. Ora però è molto più frequente e per il Wall Street Journal è anche la comunicazione ad essere cambiata. Si tratta di una strategia ben precisa, che mira a conquistare l'utenza che negli ultimi anni ha scelto altre piattaforme, come il PC o gli ecosistemi Sony e Microsoft.

Anche lo sviluppatore Inti Creates, che ha da poco annunciato Gal*Gun 2 per Switch, si è mostrato sorpreso di questo nuovo approccio di Nintendo. A tal proposito l'esecutivo Takuya Aizu ha dichiarato: "Non credevo fosse possibile pubblicare un gioco del genere su Switch ma, sorprendentemente, Nintendo mi ha dato un feedback positivo".

Cosa ne pensate di questo nuovo approccio di Nintendo? Credete che sarà sufficiente ad attirare l'attenzione dell'utenza che negli ultimi anni si è dedicata ad altre piattaforme?