Nintendo è soddisfatta dei preordini di Mario Kart 8 Deluxe

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il presidente di, Tatsumi Kimishima, ha rivelato che la compagnia si ritiene soddisfatta dei numeri registrati con i preordini diper Nintendo Switch.

Sebbene al momento non siano stati diffusi dati in merito al numero di preorder, l'azienda si è detta estremamente fiduciosa riguardo al successo del gioco, già premiato dalla critica internazionale ed eletto come "il miglior Mario Kart di sempre" da numerose testate.

Nintendo ha stanziato un budget decisamente importante per promuovere adeguatamente il gioco e già da qualche giorno sono in onda in tutto il mondo spot sui principali canali televisivi. Mario Kart 8 Deluxe è disponibile da ieri (venerdì 28 aprile) in esclusiva su Nintendo Switch.