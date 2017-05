Nintendo ha spedito unità Switch in aereo per soddisfare l'elevatissima domanda

Il successo dinon fa più notizia: primaesaurisce le nuove scorte nel giro di poche ore, dopo la console si piazza al primo posto nellahardware giapponese. Per andare incontro alla domanda, la grande N è arrivata a spedire diverse unità diin aereo.

Secondo un rappresentante della compagnia, infatti, nel mese di Marzo Nintendo si è vista costretta a impiegare costosi aerei (che comportano un costo aggiuntivo per unità di circa 40 euro) per rifornire i negozi in diversi territori, invece di optare per i classici mezzi più economici come le navi, a causa dell'elevata domanda che ha mandato la console in sold-out in gran parte del mondo. Insomma, il successo di Nintendo Switch sembra ormai un fatto consolidato: cosa ne pensate?