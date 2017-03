Nintendo sta investigando sui problemi dei Joy-Con e dello schermo di Switch

Nel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine del TIME,ha parlato delle problematiche disegnalate da vari utenti, come i problemi di sincronizzazione deie dei presunti graffi allo schermo dovuti al processo di rimozione e inserimento della console dalla dock.

Si tratta di problemi che Nintendo sta prendendo in seria considerazione, come confermato da Reggie: "Abbiamo visto le richieste di aiuto pervenute alla nostra help line e stiamo raccogliendo il maggior numero di feedback così da poter controllare e verificare ogni segnalazione pervenuta. Relativamente alla sincronizzazione dei Joy-Con, posso dirvi che siamo a conoscenza del problema e stiamo valutando alcuni report. Stiamo contattando i consumatori per fare loro molte domande, in caso di problemi fiondatevi sulla nostra help line e lasciateci il maggior numero possibile di informazioni. Solo così potremo capire meglio la situazione."

Per quanto riguarda i graffi emersi sullo schermo di alcuni esemplari di console, Reggie risponde con queste parole: "Abbiamo portato Switch a centinaia di eventi da gennaio e la console è attualmente disponibili per una prova in vari negozi e centri commerciali di tutto il mondo. Ho ricevuto dei report che parlavano di graffi e solchi a causa dell'inserimento ed estrazione dalla dock. Ho chiesto subito al mio team se ne fossero a conoscenza e mi hanno confermato di non aver mai riscontrato questo problemi. E' una situazione particolare ma vogliamo capirne il più possibile. Per questo chiedo a chi ha riscontrato il difetto di contattarci."