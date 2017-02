Nintendo supporterà il 3DS almeno fino al 2018

Sin dall'annuncio di Switch, le speculazioni e i dubbi sul futuro delsi sono susseguiti numerosi. Dal canto suo, la grande N ha spesso dichiarato che la console portatile continuerà ad essere fortemente supportata in futuro, e che sarà perfettamente capace di convivere accanto a Switch.

Durante un'intervista rilasciata al Telegraph, Shinya Takahashi, Director e General Manager of Planning and Entertainment presso Nintendo, ha voluto ribadire ancora il concetto, specificando che, almeno fino al 2018, il 3DS continuerà a fare da grande protagonista del mercato della casa di Kyoto. "Considerandone il prezzo leggermente più basso, e la vasta libreria di cui dispone, penso che il 3DS sia particolarmente indicato per i bambini che vogliano acquistare la propria prima console. Intravediamo ancora tanto potenziale nel 3DS. E con questa convinzione in mente, vogliamo rilasciare nuovi giochi sulla console non solo nel 2017, ma anche nel 2018", le sue parole.