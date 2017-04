Nintendo Switch: 137.000 giochi venduti in Inghilterra a marzo

Un report pubblicato da Nintendo Today (basato sui dati diffusi da GFK Chart-Track) rivela che durante il mese di marzo sono stati venduti oltre 137.000 giochi pernel Regno Unito.

Entrando nello specifico, scopriamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato il terzo videogioco più venduto di marzo nel Regno Unito (dietro a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Horizon Zero Dawn), mentre 1-2-Switch si piazza al nono posto della classifica. Super Bomberman R occupa la ventitreesima posizione della classifica mentre Just Dance 2017 si piazza alla posizione 28.

In totale, i giochi venduti per PlayStation 4 sono stati 800,000 mentre i titoli per Xbox One hanno piazzato 500,000 copie. I numeri generati da Switch sono ovviamente ancora distanti da questi risultati ma si tratta di una partenza decisamente incoraggiante per la nuova piattaforma della casa di Kyoto.