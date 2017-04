Nintendo Switch: 2.74 milioni di console distribuite a marzo

ha annunciato di aver distribuito 2.74 milioni didurante il mese di marzo, oltre a 5.46 milioni di giochi per la nuova piattaforma. La compagnia prevede di distribuire dieci milioni di console entro il 31 marzo 2018, le previsioni di vendita software parlano invece di 35 milioni di unità al termine dell'anno fiscale in corso.

Buoni risultati anche per The Legend of Zelda Breath of the Wild che ha raggiunto quota 3.84 milioni di unità distribuite, 2.76 milioni delle quali per la versione Switch. Altri successi dell'anno fiscale terminato il 31 marzo scorso includono Pokemon Sole e Luna (15.44 milioni di unità), Super Mario Maker 3DS (2.34 milioni) e Kirby Planet Robobot a quota 1,36 milioni di pezzi.

Negli scorsi dodici mesi, Nintendo ha distribuito anche 7.27 milioni di 3DS mentre il software per la consoel ha raggiunto quota 55,08 milioni di copie vendute. Sul fronte Wii U, The Legend of Zelda Breath of the Wild ha registrato 1.08 milioni di unità mentre le vendite hardware si fermano a 760.000 unità.

Infine, si registra anche un buon successo per i prodotti della divisione mobile, con Super Mario Run e Fire Emblem Heroes che hanno occupato i primi posti della classifiche di App Store e Google Play per numerose settimane, generando sin da subito profitti.