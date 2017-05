Nintendo Switch: oltre 280.000 console vendute negli USA ad aprile

ha annunciato cheha venduto oltre 280.000 console negli Stati Uniti ad aprile. Per il secondo mese consecutivo,è la console più venduta in Nord America, ad oggi la piattaforma ha superato quota un milione di unità distribuite nei soli Stati Uniti.

Buon successo anche per Mario Kart 8 Deluxe, il gioco ha venduto 550.000 pezzi negli USA durante l'ultima settimana di aprile, 460.000 copie fisiche e 90.000 download digitali. The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch è stato il gioco più venduto del mese, sempre secondo quanto riportato da Nintendo of America. Numeri indubbiamente positivi per la compagnia, la console è attualmente sold-out in molti negozi ma l'azienda fa sapere che presto arriveranno nuovi rifornimenti.