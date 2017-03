Nintendo Switch: 300.000 console vendute in Giappone, nuovo record negli USA

Arrivano i primi dati di vendita diper quanto riguarda il Giappone e in Nord America: secondo quanto rivelato da Famitsu, nel primo weekend di disponibilità sul mercato, la nuova piattaforma della casa di Kyoto ha piazzato 313,700 unità nel paese del Sol Levante.

Si tratta di numeri molto vicini a quelli registrati da PlayStation 4 (322,100) e leggermente superiori a quelli di Wii U (308,600). Per quanto riguarda il software, The Legend of Zelda Breath of The Wild sembra essere stato il titolo più venduto, seguito da Dragon Quest Heroes 1-2, per dati più precisi dovremo però attendere il report di Media Create, in arrivo domani.

Per quanto riguarda il Nord America, Reggie Fils-Aime ha dichiarato che Switch è stata la console Nintendo più velocemente venduta di sempre, battendo persino Wii per quanto riguarda i numeri registrati nel weekend di lancio. The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato invece il gioco di lancio più venduto nella storia di Nintendo (escludendo i giochi in bundle), record fino ad oggi detenuto da Super Mario 64.