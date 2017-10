Nintendo Switch: l'aggiornamento 4.0 aggiunge la possibilità di registrare video

ha pubblicatoper Switch, un Major Update che introduce numerose novità, tra cui la possibilità di registrare e condividere brevi clip e il trasferimento del profilo e dei salvataggi.

Registrazione Video

Premendo il tasto Cattura sarà possibile registrare 30 secondi di gioco da condividere su Facebook e Twitter. Ad oggi questa funzionalità è compatibile con The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS e Splatoon 2.

Nuove Icone

Disponibili dodici nuove icone profilo dedicate a Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild

Trasferimento Dati

Da oggi sarà possibile trasferire il profilo e i salvataggi tra due console Switch.



Le novità però non finiscono qui perchè l'update introduce anche la possibilità di prenotare i giochi dal Nintendo eShop (solo per alcuni titoli), inoltre l'aggiornamento risolve alcuni bug minori, migliora la stabilità generale del sistema e propone un nuovo design per il News Feed dei canali.