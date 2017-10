Nintendo Switch: l'aggiornamento 4.0 presenta tre funzionalità nascoste

Secondo quanto riportato da GameReactor,diinclude tre funzionalità extra non svelate ufficialmente dama che tuttavia sembrano essere perfettamente funzionanti.

La prima funzionalità nascosta è il miglioramento del log attività degli Amici, adesso aggiornato con nuove informazioni, più precise e aggiornate. Inoltre, è stato migliorato il player video, ora dotato della possibilità di avanzare velocemente di 1.25x, 1.5x o 2x oppure di rallentare il video di 0.75x.

Infine, come già riportato la scorsa settimana, è ora possibile utilizzare gli headset Bluetooth, i quali sono riconosciuti perfettamente dal sistema. Non è chiaro come mai queste caratteristiche non risultino nel changelog ufficiale diffuso da Nintendo, con ogni probabilità si tratta di funzionalità non ancora stabili al 100%, seppur attive e funzionanti.