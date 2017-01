Nintendo Switch: alcuni negozi francesi hanno abbassato il prezzo a 299 euro

Stando ad alcune segnalazioni provenienti dalla Francia, numerose catene locali hanno abbassato il prezzo dia 299 euro (tasse incluse), un taglio di 30 euro rispetto al prezzo di listino (329 euro) comunicato da

Il taglio sarebbe già stato applicato da rivenditori come Carrefour, FNAC, Amazon France, Grey e Red/Blue, non è chiaro però se si tratti di iniziative autonome oppure se il price cut sia avvenuto su indicazione della stessa Nintendo. In attesa di comunicazioni ufficiali in merito, ricordiamo che Switch uscirà in Italia il 3 marzo al prezzo di 329.99 euro nelle versioni Standard e Color Edition. Su Everyeye.it trovate la guida con le offerte per risparmiare sull'acquisto e il preordine di Switch.