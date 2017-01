Nintendo Switch: alcuni scatti ravvicinati mostrano i dettagli della console

ha deciso di esporre alcune unità dinei maggiori punti vendita giapponesi, permettendo ai visitatori di dare un'occhiata al prodotto prima di un eventuale pre-order. I ragazzi di Dualshockers sono riusciti a fare qualche scatto ravvicinato alla console e ai due Joy-Con.

Le immagini riportate a fondo pagina ci permettono di dare uno sguardo molto ravvicinato ai dettagli della console e dei due Joy-Con: possiamo vedere i fori per la ventilazione, l'ingresso jack per le cuffie, lo slot per la scheda di memoria MicroSD, i pulsanti dei controller e altro ancora. Ricordiamo che Nintendo Switch verrà lanciata sul mercato il 3 Marzo 2017: su Everyeye.it trovate il nostro articolo con le prime impressioni sulla console e sui giochi.