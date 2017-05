Nintendo Switch: alcuni utenti riportano screenshot casuali giocando a Minecraft

Nelle scorse ore alcuni giocatori di Minecraft: Nintendo Switch Edition hanno riportato su reddit un problema legato al sistema di cattura screenshot della console. Pare infatti che una volta installato il sandbox, Switch registri degli screenshot in modo del tutto casuale.

Al momento non è dato sapere se il problema sia effettivamente legato al gioco, ma tuttavia risulta l'elemento che accumuni i giocatori che hanno riportato il problema. Alcuni utenti hanno affermato che un semplice hard reset della console (pressione per 12 secondi del tasto di accensione) possa risolvere il problema.

Minecraft: Nintendo Switch Edition è disponibile dall'11 maggio, ed è stato accolto in modo positivo dalla stampa internazionale. Con una recente dichiarazione, Microsoft e Mojang hanno spiegato perché il titolo gira alla stessa risoluzione - 720p - sia in modalità portatile che in quella docked.