Nintendo Switch: Amazon Italia apre ufficialmente i preordini

Dopo, ancheha aperto ufficialmente i preordini per: il noto sito di e-commerce propone la console a 329.99 euro, prezzo apparentemente valido per sia l'edizione Standard che per la Color Edition.

L'edizione Standard include la console in versione nera e grigia senza bundle o giochi inclusi mentre la Color Edition include oltre a Switch anche due Joy-Con colorati (blu neon e rosso neon), impugnatura per il Joy-Con e un set di lacci per i controller. La disponibilità di Nintendo Switch in Italia è prevista per il 3 marzo 2017, in linea con il lancio in Giappone, Nord America e negli altri paesi europei.