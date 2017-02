Nintendo Switch: ATL fornirà le batterie della console?

Come riportato dal Wall Street Journal, dovrebbe essere(ATL) la compagnia che fornirà le batterie di. L'azienda cinese è già conosciuta per aver fornito le batterie di sostituzione per il Samsung Galaxy Note 7, smartphone tristemente noto per essere stato protagonista di diversi incidenti

La notizia non è ancora confermata ufficialmente, quindi vi invitiamo ad attendere che sia Nintendo stessa ad esprimersi al riguardo.

Ricordiamo che Switch monterà una batteria non removibile: in caso si necessiti di una sostituzione - che sia per problemi di funzionamento o per esaurimento della stessa - bisognerà rivolgersi direttamente alla grande N che offrirà in questi casi un custom service a pagamento.

Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi italiani il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.