Nintendo Switch: ancora problemi di scorte nel Regno Unito

Secondo quanto riportato da Nintendo Everything, molti rivenditori inglesi non sarebbero pienamente soddisfatti del comportamento tenuto dadurante il lancio di. I rivenditori hanno chiesto nuove console sin dal weekend di lancio ma la compagnia avrebbe effettuato rifornimenti saltuari nel Regno Unito.

In particolare, gli store manager di catene come HMV e GameSeek fanno sapere di essere continuo contatto con i distributori Nintendo, tuttavia la società non ha comunicato una data precisa per l'arrivo di nuove scorte. I rivenditori sperano di aver un buon numero di Switch disponibili per la fine di aprile, poichè il lancio di Mario Kart 8 Deluxe potrebbe convincere numerosi utenti ad acquistare la piattaforma.