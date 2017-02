Nintendo Switch: arrivano segnali positivi per l'approdo dei titoli GameCube VC

Fin dall’introduzione della Virtual Console su Nintendo Wii, i fan della grande N si sono chiesti se un giorno sarebbe stato possibile giocare ai titoli GameCube su un nuovo hardware. Sebbene il catalogo VC su Wii U includesse gran parte delle passate generazioni, i grandi classici a 128 bit non furono mai pubblicati.

In una recente intervista concessa alla testata francese melty.fr, Shinya Takahashi (Director at Nintendo, General Manager of Entertainment Planning and Development) e Yoshiaki Koizumi (Deputy General Manager of Entertainment Planning and Development) hanno dato un barlume di speranza ai fan del Cubo, senza però rilasciare dichiarazioni ufficiali.

“Non possiamo dare una risposta concreta, perché al momento non abbiamo annunci in programma”, ha dichiarato Koizumi. “Ma posso dirvi questo: stiamo lavorando a qualcosa di simile”.

Uno degli aspetti che lascia ancora dubbi sulla compatibilità dei titoli GameCube su Nintendo Switch risiede nella tipologia di controller: diversamente da quelli analogici montati sul Pad GameCube, i Joy-Con e il Pro Controller dispongono, infatti, di grilletti digitali. A questo proposito si è espresso Takahashi: “La tecnologia è talmente aperta che in futuro permetterà la produzione di nuovi accessori per la console. Se un giorno decidessimo di creare dei Joy-Con GameCube Edition, provvederemmo a integrare i grilletti analogici”.

Nintendo Switch sarà disponibile dal 3 marzo 2017. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare ai titoli GameCube sulla nuova ibrida di Nintendo?