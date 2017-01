Nintendo Switch avrà 32 GB di memoria interna espandibile con schede MicroSD

Arrivano le prime specifiche della nuova console Nintendo: la casa di Kyoto ha confermato cheavrà uno spazio di archiviazione pari a 32 GB (esattamente come il modello Premium di Wii U), la memoria interna sarà espandibile tramite schede MicroSDHC e MicroSDHCX.

Nintendo Switch supporterà dunque le schede MicroSD, le quali potranno essere utilizzate per ampliare lo spazio di archiviazione del sistema e presumibilmente per ospitare contenuti multimediali come foto, video e musica. Ricordiamo che Switch sarà disponibile in Europa dal 3 marzo 2017 al prezzo di 329.99 euro.