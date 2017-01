Nintendo Switch avrà un sistema di vibrazione simile a quello degli smartphone?

Un brevetto depositato dapotrebbe aver svelato la presenza di un sistema di feedback aptico su. La console potrebbe dunque presentare un sistema di vibrazione simile a quello presente negli smartphone e nei tablet.

Il brevetto in questione non è collegato esplicitamente a Switch ma mostra come Nintendo abbia lavorato su un metodo per restituire un feedback aptico su dispositivi portatili in base ai contenuti che appaiono sullo schermo. La documentazione allegata parla di un sistema basato su due diversi tipi di vibrazione create sfruttando le onde AM e FM.

Non è chiaro se questo progetto sia in qualche modo legato alla nuova console della casa di Kyoto, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa del 13 gennaio, quando Nintendo svelerà tutti i dettagli su Switch.