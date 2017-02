Nintendo Switch: il bundle con Zelda costa oltre 800 euro in Brasile

In Europa,costerà 329.99 euro, una cifra decisamente più alta rispetto ai 299 dollari americani: le cose non vanno però molto meglio in brasile, dove alcuni rivenditori offrono il bundlea un prezzo superiore agli 800 euro.

Il rivenditore SulGames propone Switch (versione Standard o Color Edition) con The Legend of Zelda Breath of the Wild al prezzo di R$ 2.754.91, scontato del 5% rispetto ai R$ 2.899.99 richiesti inizialmente. Al cambio attuale si tratta di circa 890 euro, un prezzo davvero elevatissimo, dovuto alle alte tasse di importazione nel paese e ai numerosi dazi applicati sui prodotti elettronici.

Nel 2013, PlayStation 4 venne lanciata in Brasile con un prezzo pari a 1.300 euro, oggi la storia sembra purtroppo ripetersi con Switch.