Nintendo Switch: buon successo per i preordini in Giappone

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di comesia andato rapidamente sold-out (in preordine) presso i principali rivenditori giapponesi, oggi arrivano dati più precisi da parte di Media Create.

Secondo quanto riportato dalla società di analisi, ad oggi risultano prenotate l'80% delle unità che Nintendo distribuirà in Giappone per il lancio della console. Non sono stati diffusi numeri specifici ma si tratta senza dubbio di un buon inizio, considerando anche il già citato sold-out presso le maggiori catene.

Le unità ancora non prenotate dovrebbero essere destinate ai rivenditori indipendenti, quasi tutti i negozi hanno inoltre già esaurito anche le scorte della Collector's Edition di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ricordiamo che Nintendo distribuirà due milioni di console in tutto il mondo in vista del lancio, Switch sarà disponibile dal 3 marzo in contemporanea mondiale.