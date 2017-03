Nintendo Switch: i cali di framerate in alcuni giochi dipendono dal Wi-Fi?

Nintendo Life ha pubblicato la testimonianza di un giocatore (conosciuto come JunkRabbit) che afferma di aver risolto i problemi di framerate in alcuni giochi per Switch (come) disattivando totalmente il modulo Wi-Fi della console.

Secondo quanto riportato, la console dell'utente prova a connettersi continuamente a una rete Wi-Fi, operazione che finisce per consumare preziose risorse del processore, causando rallentamenti in alcuni giochi. JunkRabbit ha quindi disattivato il modulo Wi-Fi e l'opzione Connessione Automatica dalle impostazioni di sistema, risolvendo così il problema del framerate ballerino in I Am Setsuna e Fast RMX.

Uno sviluppatore anonimo ha poi confermato sempre sulle pagine di Nintendo Life l'esistenza di questo problema, rivelando come la casa di Kyoto ne sia già a conoscenza e stia lavorando per risolverlo tramite aggiornamento software. Restiamo in ogni caso in attesa di maggiori dettagli in merito.