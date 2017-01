Nintendo Switch: la chat vocale richiederà l'abbonamento al nuovo servizio

Come appreso durante la presentazione di Nintendo Switch, la nuova console della casa di Kyoto disporrà di un servizio online a pagamento. Con un comunicato ufficiale è stato confermato che la chat vocale sarà utilizzabile tramite un’applicazione per smartphone, e potranno usufruirne solo gli abbonati.

Parlando con IGN USA, Reggie Fils-Aime ha svelato ulteriori dettagli dietro alla scelta della grande N.

“Vogliamo fornire ai giocatori e agli sviluppatori un set di funzionalità completo per i servizi online. Ragionando in termini di portabilità, per fare matchmaking e usare la chat vocale è molto più comodo utilizzare il proprio smartphone che portarsi appresso un headset per il gaming”.

L’applicazione, gratuita per un tempo limitato, sarà disponibile a partire da questa estate, e rappresenterà l’unico metodo per organizzare le proprie partite online. Voi cosa ne pensate? Credete che la comodità di un’app sul proprio smartphone possa risultare una mossa vincente?