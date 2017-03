Nintendo Switch: come accedere e acquistare dall'eShop giapponese e americano

segna un importante punto di svolta per la casa nipponica. La console è infatti region-free, perciò tutti i giochi in formato fisico sono liberamente utilizzabili in qualunque parte del mondo, e lo stesso vale per i prodotti scaricati digitalmente tramite l'eShop.

In questa guida vi illustreremo quindi come accedere all'eShop americano o giapponese e scaricare i titoli non disponibili per il mercato europeo quali, ad esempio, Dragon Quest Heroes I & II. Per iniziare, aprite il browser dal vostro PC e recatevi all’indirizzo accounts.nintendo.com. Date quindi il via alla procedura che vi permetterà di creare un nuovo account Nintendo (e di impostare un ID personalizzato) ed inserite i dati richiesti. Digitate un indirizzo email del tutto indipendente da quello del vostro account principale ed impostate il Giappone (o gli Stati Uniti) come Paese di provenienza. Completate quindi la registrazione immettendo il codice di conferma ricevuto tramite mail.

Prendete ora la vostra Switch e cliccate sull’icona a forma di ingranaggio, relativa alle impostazioni, presente nella home screen. Selezionate quindi Utenti e, successivamente, Aggiungi Utente. Seguite la procedura guidata inserendo i dati relativi al vostro account giapponese (o americano) creato in precedenza e confermate il tutto. A questo punto, potrete facilmente accedere all'eShop del paese desiderato selezionando il vostro profilo secondario. Tenete bene a mente che, al momento, l’eShop giapponese non accetta carte di credito occidentali, bloccando dunque ogni acquisto. Per ovviare al problema, potrete tuttavia acquistare tramite i vari shop online una carta prepagata Nintendo giapponese o americana, da riscattare nel negozio digitale di Switch.

Ricordatevi che la console offre anche la possibilità di creare profili multipli, opzione molto utile per impostare un profilo per ogni regione dell'eShop (USA, Europa, Giappone).