Nintendo Switch: come catturare e condividere screenshot dei giochi

Un video pubblicato dallo YouTuber "Arekkz Gaming" mostra come scattare e condividere screenshot dei giochi su. Il tasto "" è posizionato sul joypad e funziona in maniera del tutto simile alla medesima funzionalità per Xbox One e PlayStation 4.

Alla pressione del pulsante, verrà automaticamente salvato uno screenshot, il quale potrà essere archiviato nell'apposito album accessibile dal menu principale. Da qui, sarà possibile condividere le immagini, spostarle dalla memoria di sistema alla scheda SD, eliminarle e personalizzarle con un breve messaggio.

Le catture potranno ovviamente essere condivise rapidamente anche sui principali social network, al momento però questa funzionalità è disabilitata e verrà attivata il 3 marzo con l'aggiornamento del day one.