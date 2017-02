Nintendo Switch: come si comporta lo schermo all'aperto, sotto la luce del sole?

Engadget ha pubblicato le prime impressioni su, prendendo in esame i vari aspetti della nuova console della casa di Kyoto, valutando tra le altre cose anche la visibilità dello schermo all'aperto, sotto la luce del sole, lontano quindi dalle luci artificiali di una comune abitazione.

Come si comporta lo schermo di Switch all'aperto? Queste le parole del redattore di Engadget: "Relativamente allo schermo, il miglioramento è evidente rispetto al display del GamePad di Wii U, in particolar modo per quanto riguarda la risoluzione (720p). Il pannello è sicuramente di buona qualità e restituisce immagini vivide e luminose, almeno all'interno. All'esterno purtroppo lo schermo non si comporta altrettanto bene e la visibilità viene notevolmente compromessa alla luce diretta del sole. L'alta riflettività del pannello risulta un problema anche all'ombra o sotto un cielo particolarmente nuvoloso. Ho avuto molte difficoltà nelle ambientazioni scure di The Legend of Zelda Breath of the Wild, non riuscendo in alcun modo a vedere la mia posizione o a capire cosa stesse succedendo nei dintorni. Questa potrebbe rappresentare una grossa incognita per Switch, Nintendo sta vendendo (anche) un sistema portatile... ma a cosa serve, se tanto fuori casa non si vede nulla?"

Engadget ha pubblicato una foto per mostrare la qualità dello schermo di Switch sotto la luce del sole, trovate l'immagine in calce alla notizia.