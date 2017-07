Nintendo Switch: Companion App disponibile ora su smartphone iOS e Android

In vista del lancio diha pubblicato laufficiale per Switch, ora disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play, compatibile con smartphone iOS e Android.

Tramite la Compaion App sarà possibile accedere a servizi specifici di singoli giochi, invitare altri amici a giocare tramite i social network e usare la chat vocale. Di seguito, la descrizione ufficiale dell'app:

SplatNet 2

Con SplatNet 2 puoi tenere sott'occhio le informazioni più importanti di Splatoon 2 come i dettagli sugli scenari, le classifiche, le statistiche e molto altro, inoltre è possibile controllare il tasso delle vittorie e la quantità di superficie inchiostrata.

Invita gli amici

Puoi invitare gli amici tramite social network come Facebook e Twitter, oppure direttamente su Nintendo Switch.

Chat Vocale

Puoi sfruttare la chat vocale in diversi modi: sarà possibile chiacchierare con tutti gli amici presenti nella stanza o creare chat separate per ogni squadra, in modo da concordare la strategia più efficace!

La Compaion App per Nintendo Switch può essere scaricata da App Store e Google Play.