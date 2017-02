Nintendo Switch: concept per Joy-Con dedicati a Mario, Luigi e altri personaggi

AllGamesDelta ci segnala alcuni concept dipersonalizzati, dedicati ai principali personaggi. Le immagini in questione mostrano controller personalizzati e ispirati a Mario e Luigi, Wario e Waluigi, Donkey e Diddy Kong, Bowser e ai personaggi di Splatoon.

Si tratta di otto diversi concept dedicati a celebri coppie del mondo Nintendo, idea senza dubbio molto interessante, ribadiamo però come si tratti di una semplice idea di design di un fan, non è comunque escluso che in futuro la casa di Kyoto possa lanciare controller colorati o ispirati alle sue mascotte, come già successo in passato con Wii.