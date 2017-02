Nintendo Switch: conferma il supporto per gli headset Bluetooth

Il sito francese Melty ha intervistato Shinya Takahashi e Yoshiaki Koizumi di, in questa occasione i due membri della casa di Kyoto hanno svelato maggiori dettagli riguardo il supporto diper gli headset.

Confermato il supporto per gli headset Bluetooth, che potranno dunque essere utilizzati senza problemi con la nuova console Nintendo. Oltre agli auricolari senza fili sarà possibile utilizzare anche headset cablati tramite l'ingresso jack situato nella parte superiore della console, in questo modo l'headset funzionerà anche con Switch inserito nella dock.

A proposito della dock, viene chiarito che questo accessorio sarà l'unico in grado di fare l'output del segnale video sullo schermo, dunque non ci saranno convertitori o cavi in grado di bypassare la dock, non sarà quindi possibile collegare direttamente Switch al televisore senza usare la docking station.