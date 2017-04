Nintendo Switch è la console più venduta della settimana in Giappone

continua a macinare dati di vendita molto incoraggianti: dopo l'ennesimo esaurimento scorte registrato negli, la nuova console della casa Kyoto si mantiene in cima alla classifica degli hardware più venduti in. La conferma arriva dai dati diffusi da Media Create.

Sul versante software, invece, il primo posto è occupato da Fire Emblem: Shadows of Valentia per 3DS, dopo il lungo dominio di Monster Hunter XX. Riepilogando, Nintendo Switch si è mantenuta al primo posto della classifica hardware giapponese della scorsa settimana (con 48.694 unità vendute), seguita da 3DS (22.629) e PS4 (19.334), mentre Fire Emblem: Shadows of Valentia per 3DS è stato il gioco più venduto (131.668 copie), seguito da Pro Baseball Famista Climax per 3DS (48.142) e Dark Souls 3: The Fire Fades Edition (33.088).

