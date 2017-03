Nintendo Switch: Controller personalizzato con i colori del joypad GameCube

Boss Fight Props realizza costumi e accessori per cosplayer ma adesso ha deciso di cimentarsi in qualcosa di diverso, divertendosi a personalizzare il controller dicon i colori del joypad

Come potete vedere dalla gallery pubblicata in calce alla notizia, l'autore ha personalizzato non solo i Joy-Con ma anche il Grip, utilizzando lo stesso schema di colori del controller Indaco del Nintendo GameCube. Cosa ne pensate del risultato finale?

Sempre restando in tema di controller Switch, ricordiamo che Nintendo ha confermato di aver risolto la variazione di fabbricazione del Joy-Con sinistro, che non dovrebbe quindi più presentare problemi di sincronizzazione con la console.