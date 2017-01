Nintendo Switch costerà 329.98 euro da GameStop

Dopo la presentazione di, GameStop Italia ha aggiornato la pagina prodotto con un nuovo prezzo: nei negozi della nota catena, la console costerà 329.98 euro in versione Standard, senza giochi inclusi.

Il nuovo prezzo sostituisce il precedente placeholder di 399.98 euro, nel momento in cui scriviamo Nintendo Switch è già prenotabile sul sito di GameStop Italia e nei negozi della catena, l'uscita è prevista per il 3 marzo 2017, tra i giochi di lancio saranno disponibili 1 2 Switch, Arms e The Legend of Zelda Breath of the Wild, in edizione Standard e Collector's Edition.