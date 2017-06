ha annunciato con un Tweet che ildi Switch personalizzato persarà disponibile negli Stati Uniti dal prossimo 21 luglio, lo stesso giorno in cui il sequel di Splatoon arriverà nei negozi.

Il Pro Controller Splatoon 2 Edition per Nintendo Switch si distingue dall'edizione Standard per la presenza di impugnature colorate, così da riprendere il tema portante del gioco. A parte la colorazione, non ci saranno però differenze di alcun tipo rispetto al modello attualmente in commercio. Nel momento in cui scriviamo, Nintendo non ha ancora confermato la data di uscita europea del controller.