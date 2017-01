Nintendo Switch: dettagli su hardware e funzionalità online

Durante l’evento di presentazione di Nintendo Switch tenutosi in mattinata, sono stati diffusi i primi dettagli su hardware e funzionalità online della nuova ibrida della casa di Kyoto.

Rispetto a Wii e Wii U, la console strizzerà l’occhio all’interazione fra utenti online con un nuovo servizio a pagamento. Di seguito le principali funzionalità online:

Si potranno creare i cosiddetti “appuntamenti online”.

Le funzionalità potranno essere fruite attraverso uno smart device.

I giocatori potranno provare le nuove funzioni gratuitamente per un periodo limitato di tempo.

La console ha funzionalità wireless che permettono di collegare fino a 6 sistemi Nintendo Switch.

Sempre dalla diretta di Tokyo giungono nuove informazioni ufficiali sull’hardware:

La durata della batteria varierà da un minimo di 2.5 ad un massimo di 6 ore.

La console è dotata di touch screen capacitivo.

Switch si caricherà e connetterà alla dock tramite USB Type C.

I giocatori potranno catturare e condividere sui social media i loro video gameplay e screenshot.

I nuovi JoyCon saranno più di un semplice controller per giocare in mobilità, ma potranno essere usati per interagire in modi creativi con i titoli di Switch.

Quando staccati dalla console, i JoyCon diventano due controller distinti.

I JoyCon saranno venduti in diversi colori, e saranno dotati di strap.

I colori confermati sinora sono neon blu e rosso.

I JoyCon saranno dotati di una camera IR capace di rilevare la presenza di oggetti davanti a loro. Saranno inoltre in grado di riconoscere diversi gesti effettuati con la mano.

La nuova caratteristica chiamata HD Rumble sarà in grado di distinguere diversi pesi e movimenti per i controller.

Nintendo Switch uscirà il 3 marzo 2017.