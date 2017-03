Nintendo Switch: Digital Foundry analizza la velocità di cartucce, NAND e schede

Curiosa di scoprire le prestazioni della memoria interna di Nintendo Switch e quella delle GameCard, Digital Foundry ha effettuato dei test per scoprire quale supporto risultasse più veloce nei tempi di caricamento. Sono state inoltre provate due tipologie di scheda microSD SanDisk: un'economica Ultra da 16GB e una Extreme Plus da 64GB.

Prendendo in esame The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sono state effettuate alcune prove per verificare i tempi di caricamento partendo da dei salvataggi ed effettuando dei viaggi rapidi in zone complesse. Le diverse tipologie di memoria si sono dimostrate sempre coerenti, e ad aver la meglio è la NAND dell'ibrida di Nintendo. La cartuccia di gioco si è sempre dimostrata la più lenta a completare i caricamenti, con una differenza con la memoria interna - nel peggiore dei casi - di cinque secondi.

Sorprendentemente, la microSD da 64GB UHS U3 con una velocità di 90MB/s si è dimostrata meno performante di quella da 16GB UHS-I, con i suoi 80MB/s. In conclusione, la testata britannica sospetta che Nintendo Switch ponga dei limiti alla velocità di lettura, e invita dunque chi volesse espandere la memoria della console a puntare più sulla quantità di storage che sulla qualità della scheda.